Sale del supermercado sin darse cuenta de un error en el pago y actúa de una manera que pocos harían

La amiga de la usuaria de TikTok @albariscoj ha tenido un buen gesto con el empleado de un supermercado cuando, tras comprar únicamente una laca mediante tarjeta, se dio cuenta al llegar a casa que el datánofo le denegó el pago.

"He venido antes a comprar una laca pequeña, me sale que no la he pagado y he venido a pagar", le ha dicho a uno de los trabajadores del supermercado al principio del vídeo, que cuenta con casi medio milón de visualizaciones y nás de 17.000 'me gusta'.

Una de las cajeras, sorprendida, le ha confesado que "eso no lo hace todo el mundo", mientras que el que parecía el encargado, entre una pequeña risa, le ha respondido que no se lo esperaba.

"Por tu parte es muy fuerte, jajaja, es la primera vez que me pasa, gracias", ole han indicado después. Alba tiene claro que su amiga es "una persona maravillosa, como Toñi Moreno diría".