Pedro Ruiz es rotundo cuando le preguntan si en España hay menos libertad de expresión que hace 50 años

El actor y presentador Pedro Ruiz ha respondido de forma clara cuando le han preguntado por el debate en el que intervienen últimamente diversos rostros conocidos sobre si antes había más libertad que ahora en España, como sostienen, entre otros, Miguel Bosé.

Ha sido en una entrevista en The Objetive donde le han planteado si "España está peor en términos de libertad de expresión" que hace 50 años. Y Ruiz ha sido rotundo: "Está peor ahora que hace 25 años".

"Esto fue saliendo de la oscuridad, poco a poco, hubo un momento de concordia estupendo. Pero a partir de ahí, hace unos 20 años, empezamos a ir hacia atrás. Y ahora no sé en qué camino vamos", ha admitido.

"Mira, en la vida siempre hay tres fases: hambre, atracón y diarrea. Siempre. Hambre: dictadura. No hay libertades, no hay medios, no hay nada. Atracón: democracia, libertades, inversiones, optimismo. Y luego… diarrea. Estamos en diarrea. Pero luego todo vuelve a empezar", ha garantizado.

En su opinión, todo es "cíclico: dictadura, democracia, revolución… dictadura, democracia, revolución": "Y somos muy torpes. Repetimos lo mismo una y otra vez".

El actor ha señalado que el problema de ahora es que "hay que militar": "Hay que estar en el equipo A, en el equipo B, en el equipo C… Y si no militas, o no repartes dinero con A, o con B, o con C, eres un sospechoso. Y esto se ha dinamizado hacia la polarización".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.