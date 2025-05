Este joven representa a toda una generación y cuenta lo que ha tenido que hacer dos años después de este tuit

Hace justo dos años, en mayo del 2023, el comentarista de la NFL en Movistar Álvaro Rodríguez denunció con un tuit los problemas de acceso a una vivienda propia que tienen los jóvenes hoy en día.

Su tuit se hizo viral al representar a miles de personas que están en su misma situación, ya que este es uno de los principales problemas de la sociedad actual. "Lo del mercado inmobiliario en Madrid es una cosa asquerosa. Nos están jodiendo el futuro a una generación entera", afirmó.

Rodríguez, además, añadió que siendo sincero no sabía cómo se podía comprar "una casa antes de los 30 años sin una ayuda económica importante de tus padres". Esa queja fue muy compartida.

Sin embargo, ahora y dos años después, Rodríguez ha actualizado su situación y ha confirmado que se ha comprado un piso... pero fuera de Madrid.

"Al final me tuve que ir de Madrid. Y como yo seguro que muchos otros jóvenes que tienen hasta dos trabajos y a los que sus padres no les pueden dejar el dineral que supone la entrada. Pero 2 años después (junto con mi novia) he podido hipotecarme y empezar nuestro hogar", ha escrito Rodríguez.

Además, ha añadido dos fotos, una desde el interior de la vivienda y la otra de una campo y aire libre del entorno en el que se lo ha comprado.