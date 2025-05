La respuesta de Nuria Roca cuando le preguntan a quién votó la última vez: "Muchos se llevarían una sorpresa"

La presentadora Nuria Roca ha dado una misteriosa respuesta cuando, durante una entrevista, le han preguntado a qué partido votó en las últimas elecciones.

En una entrevista en ac2ality, Roca ha señalado: "No te lo voy a responder porque primero hay mucha gente que se llevaría una sorpresa y segundo creo que hay cosas, tanto en la esfera pública como en la privada, que tienen que quedar en la intimidad incluso de la pareja".

"¿Votáis lo mismo?", le han preguntado en referencia a su pareja, Juan del Val. "No. Es más, yo hay veces que no sé ni lo que ha vitado Juan ni Juan sabe lo que he votado yo", ha respondido Roca.

"Hay veces que he votado en blanco. Nunca he dejado de votar porque creo que uno tiene que ejercer el derecho al voto pero hay veces que no me ha gustado todo lo que he visto y ha sido mi pequeña forma de protestar votar en blanco. No sé si os doy alguna pista", ha dejado caer.

También están siendo muy comentadas en TikTok otras respuestas de esa misma entrevista. Por ejemplo, su rotundo "no" cuando le preguntan si creen en dios; su rotundo "sí" cuando le preguntan si cree en el destino o su réplica cuando le plantean si está a favor o en contra de prohibir los toros: "En contra de cualquier tipo de prohibición".

"¿A favor o en contra del aborto?", le han planteado también. "A favor, siempre", ha respondido ella.