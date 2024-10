Santiago Niño Becerra cuenta cómo le describió un ciudadano sueco a los españoles: descorazonador 

El popular economista Santiago Niño Becerra ha contado cómo le describió a los españoles un ciudadano sueco cuando hablaban sobre los desorbitados precios de la vivienda.

El experto ha contado la anécdota en La Ventana, de la Cadena Ser, donde Carles Francino ha mostrado su estupefacción por un anuncio inmobiliario: "Cuando creíamos haberlo visto todo, nos encontramos con una oferta de alquiler de una caseta de jardín de 12 metros cuadrados por el módico precio de 600 euros al mes".

"Lo próximo qué será, ¿la casa del perro? ¿Quién para esto? ¿O no se va a parar?", le ha preguntado a Niño Becerra, que ha apostillado: "Falta añadir otra cosa: la caseta era de madera. Es decir, no era de obra, sino de madera".

"A ver, estamos en el sistema capitalista, para bien o para mal. Y en el sistema capitalista el que manda es el mercado. Entonces, el problema de la vivienda reside en que la oferta es muy inferior a la demanda. Entonces, la demanda está dispuesta o forzada a aceptar lo que le den", ha explicado.

En ese momento, Francio ha planteado: "Pero si yo fuera alcalde de un pueblo, ¿no podría prohibir que alguien tuviera la jeta de alquilar una caseta de jardín?".

"Aquí tendría que entrar el tema sanitario o urbanístico si se le concede la cédula de habitabilidad o no. Yo lo desconozco. Es decir, quiero pensar que esta caseta de jardín tenía permisos. Porque, si no, es absolutamente ilegal", ha señalado Niño Becerra.

El economista, al hilo de eso, ha advertido de que "hoy en día se protesta poco". "Me decía un señor sueco: vosotros los españoles tenéis un problema, gritáis mucho, pero protestáis poco".

"No hay un movimiento de medio millón de personas en el Paseo de Gracia, o en la Castellana, o en la Gran Vía de Bilbao, protestando por la situación de la vivienda. Como no la hay, hay rebotes", ha lamentado el economista.

"En 1931, en Barcelona, hubo una huelga de inquilinos. Durante un tiempo se negaron a pagar los alquileres por cómo estaba evolucionando el tema de la vivienda. Fue una cosa testimonial, no pasó a mayores, no estoy diciendo que ahora tenga que haberla, pero lo que es un hecho es que no hay una contestación social", ha insistido.

"Entonces, ¿Cuándo parara esta situación? Dentro del sistema capitalista parará cuando la oferta se dé cuenta de que la demanda no puede pagar más. En ese momento se parará", ha asegurado.