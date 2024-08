Se apunta a una oferta de trabajo y lo que le pasa representa a miles de jóvenes: la triste realidad

La tuitera Paula (@jolyneslaw) ha representado a miles de jóvenes que viven en su día a día episodios idénticos y que son frustrantes y desesperantes. Para ello, tan solo ha necesitado una imagen y una pequeña confesión.

"Mi día a día y ya estoy harta, como siga en mi casa encerrada sin trabajar voy a morirme", ha asegurado Paula, junto a un pantallazo de la oferta de trabajo como vendedora a la que se había inscrito hace dos horas con la esperanza de encontrar empleo. Sin embargo, en esas dos horas ya había sido descartada su candidatura por parte de la empresa.

Su publicación se ha hecho viral rápidamente con más de medio millón de reproducciones, casi 500 me gusta y numerosas respuestas de personas que reconocían que les ocurría lo mismo. Otros, en cambio, le han dado mucho ánimo, así como consejos sobre cómo mejorar el currículum y enviar las ofertas.

Paula ha agradecido todo el cariño y los mensajes con recomendaciones que está recibiendo por parte de personas desconocidas para ella.

"No sabéis lo feliz que estoy de que esto se me esté haciendo viral y haya llegado a la parte buena, porque si no me estaría peleando con todo el mundo y realmente hoy me hacía muchísima falta leer comentarios de personas entendiendo, dando consejos y ánimo", ha indicado.