Se arma un formidable revuelo con estas palabras de Manolo Lama sobre los becarios

El periodista Manolo Lama ha ofrecido una larga entrevista al podcast Lo que tú digas de Álex Fidalgo en la que ha hablado de muchas cosas y una de ellas está siendo objeto de debate en las últimas horas.

En un momento dado, al hablar de los becarios, el comunicador ha dejado una reflexión que ha armado un importante revuelo en redes sociales. "Los becarios de ahora, los mataría", ha ironizado.

"Unos tíos que lo primero que te preguntan, no todos evidentemente, cuánto van a ganar, qué horario van a tener y qué días van a librar. Pero, vamos a ver, cómo se come esto", ha explicado.

Manolo Lama ha asegurado que cada uno de ellos está "ante la oportunidad de su vida". "Muerde, agarra el bocado como un león y no lo sueltes bajo ningún concepto. Que luego no puede ser, pues no puede ser, pero no des facilidades para que te larguen", ha añadido.

"Recuerdo que tuve en la SER un becario que le mandé al Consejo Superior de Deportes. Yo terminaba el programa a las 21:00 de la noche y me llama y me dice: 'Hola, que todavía no ha terminado la reunión", ha relatado.

Manolo Lama le contestó que 'ya sabes, ahí hasta que acabe'. "Y me dice, 'es que he quedado con mi novia'. Y le digo, pues elige chico, tu novia o el curro. Pues se fue con la novia. Se fue con la novia. No le gustaría mucho esto", ha expuesto.

El periodista asegura que ahora los jóvenes "lo tienen todo". "En mi época, yo no tenía un pavo (dinero). Para sacar dinero, revendía el bonobus y me iba andando a la radio. Yo nunca pregunté qué día libraba. No tuve vacaciones ni nada. Era el tío más feliz de la radio", ha explicado.

Las palabras de Manolo Lama sobre los becarios han provocado un gran debate en redes sociales, con decenas de reacciones de todo tipo:

