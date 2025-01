Se baja de un metro lleno para dejar salir a la gente y lo que le pasa luego es para perder la fe en la humanidad

La usuaria de TikTok @veritoesta ha expresado su indignación por algo que ve frecuentemente en el metro y que le parece muestra de una grave falta de educación. Aunque lo más preocupante es la experiencia que otra persona ha compartido en los comentarios a esa publicación.

"Esto es un llamamiento a toda la gente que coge el metro. Es muy sencillo: si tú vas en un metro que está lleno, que suelen estar muy petados, sobre todo los que van a Gran Vía, tú cuando estás en el metro y te pones en la puerta porque no hay un sitio donde sentarte o donde meterte más al fondo, cuando se abre la puerta del metro para que la gente se baje te bajas", reclama la usuaria.

"Te echas a un ladito, dejas que la gente que necesita bajarse en esa parada se baje y luego te vuelves a subir", explica.

Según asegura, esto es simplemente "de primerito de educación": "De verdad, que es que estoy negra estos días porque la gente hace tapón, no se baja. Qué mala educación tiene la gente".

"Todo bien hasta que un día me bajé y los que subieron no me dejaban subir y los de dentro tampoco y me quedé fuera de un empujón. No volví a bajar", ha señalado una persona en los comentarios.

Al ver eso, la creadora del vídeo no ha podido más que lamentarse: "Nos estamos volviendo unos egoístas, porque eso no es muy normal tampoco".