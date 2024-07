Se da cuenta de lo que empieza a pasar en muchos hoteles: puede que se acabe viendo en muchos más

Un cartel de 'no molestar' en un hotel.

La foto que la periodista gastronómica Julia Pérez Lozano ha compartido en X (antes Twitter) ha provocado un tsunami de reacciones y va ya por más de 5.000 'me gusta' en pocas horas.

Segundo hotel en el que me ofrecen alojarme en una habitación sin limpiar cada día apelando a mi compromiso con el medioambiente. Me cobran 350€ por noche y me hacen sentir culpable. ¿Sucio sinónimo de sostenible? Cada vez más perpleja", ha escrito.

Junto al texto una imagen del típico cartel que se cuelga en los pomos de las puertas para avisar de que pasen a limpiar la habitación donde se puede leer: "No limpies hoy, por favor".

Los comentarios han llegado por cientos y hay opiniones para todos los gustos. "Me parece perfecto. En mi caso, cuanto menos gente entre en la habitación durante mi estancia mejor", dice un usuario, aunque la mayoría está en contra de esta práctica.

A lo que la periodista responde: "Pues para eso te vas a un apartamento, no entra nadie y pagas menos. Luego los hoteles se quejan de la competencia de los alojamientos turísticos: te empujan a ellos".

Otra persona comenta: "Este fin de semana me lo ofrecieron a cambio de una consumición en la cafetería. En mi casa hago el baño y la habitación cada día. No cuidan el medio ambiente, lo que hacen es ahorrar costes laborales".

"Por no decirte que cada habitación que no limpian es ahorro porque cada trabajadora cobra por habitación limpiada y terminada", añade otra persona a la conversación, que tiene un alcance de casi 700.000 personas.