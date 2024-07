Se da cuenta de lo que ocurre ahora en los hoteles y hay un lío montado de cinco estrellas superior

Millones de personas viajan al día por España y se hospedan en hoteles, una opción que siempre está al alza por mucho que aumenten los pisos turísticos o se utilicen más empresas como Airbnb.

En ciudades con más predisposición al turismo veraniego los hoteles siguen alojando a gran parte de esta población que desde hace un tiempo ha vivido un cambio que ahora da que hablar.

"¿En qué momento hemos normalizado entrar en los hoteles a las 14.00 pero irse antes de las 12.00? ¿Qué pasa con esas dos horas?", se ha preguntado un usuario de X, anteriormente Twitter, en una publicación que ha llegado a dos millones de personas.

Este mensaje ha dado pie a un intenso e interesante debate ya que hay mucha gente joven que no sabía que hace no mucho tiempo se podía entrar a los hoteles a las 12 de la mañana.

"Ya sé que es para limpiar, pero porque falta personal. No hace tantos años que no era así. La entrada de toda la vida era a las 12.00 y ahora es a las 14.00 o incluso 15.00", ha dicho en otra publicación el autor del tuit.

Además, ha mandado un mensajes a todos aquellos que afirman que siempre se ha entrado a los hoteles a las 15:00: "Que no hayáis vivido algo no significa que no ocurriese, dejad de negar una cosa que era de determinada forma sólo porque no habéis conocido otra. Sólo he preguntado en qué momento dejó de ser posible entrar a las 12, porque era así, digáis lo que digáis (habría excepciones)".

En las respuestas, el comentario más repetido es que ese tiempo se usa para limpiar la habitación y él ha respondido que antes también. "Es materialmente imposible que una persona salga a las 12 y otra persona entre en la misma habitación a esa misma hora, aún habiendo exceso de personal. Lo natural es poder ir a la hora que quieras, disfrutar del hotel o dejar las maletas y luego entrar", ha señalado un usuario.

A lo que el autor de la publicación original ha replicado: "Pero si hablamos de un sitio con 200 habitaciones ¿En serio esto es así? ¿El que entra por el que sale? ¿No hay otra libre ya? ¿Todos salen y entran a la misma hora? Es que esto aplicable a un sitio pequeño no lo entiendo en un complejo gigante".