Se encuentra este cartel en un bazar chino y las reacciones no paran: alabanzas e incredulidad

El usuario de TikTok @adolfominuesa ha provocado una multitud de reacciones, que van desde los aplausos a la estupefacción, al mostrar el cartel que ha encontrado en un bazar chino al que fue a comprar.

En el letrero se puede leer subrayado, textualmente: "Niño no tocar". Y luego se añade: "Si niño rompe, papá paga. Si papá paga, niño cobra. Gracias".

Aunque llama poderosamente la atención, lo cierto es que el cartel no es original. Es una réplica de otro que hace un año tuvo mucha repercusión en las redes sociales después de que lo compartiese el usuario de X @sotillo__, que explicó que lo había visto en "el chino" de su pueblo.

Como en aquella ocasión, el letrero ha generado debate. Un usuario dice: "Pues muy bien por el chin. Yo veo niños que rompen las cosas y los padres se quedan como si nada".

Otro señala: "El cartel está alto, niño no ver niño rompe si niño rompe papá no paga porque niño no ver 🤣". Y uno más añade: "Deberíamos ponerlo también en los restaurantes y tiendas 😝🤣🤣".