Se encuentra una oveja en medio de la autopista y la que lía es para verlo 

La creadora de contenido Miriam (@mirianelaa) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando a un borreguito que se ha encontrado en medio de la autopista cuando iba hacia su trabajo.

"Si llego tarde al trabajo es por una buena causa, ¿vale? Que me la he encontrado en la carretera", ha comenzado la usuaria el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 174.000 visualizaciones y los 18.200 me gustas.

"La pobre estaba llorando completamente desorientada", ha explicado la tiktoker, quien ha optado por coger a la pequeña cría en brazos y dejar su coche en medio de la autopista para ir en busca de su rebaño.

"¡Hola muñeca! Vamos a devolverte a tu rebaño gorda", le dice la creadora de contenido al animal, quien ha ido relatando su aventura para conseguir llevar a la pequeña oveja junto a un rebaño que veía a lo lejos.

"Voy a devolverla a su rebaño. He tenido que saltar una verja y todo con la cabra en brazos, Dios mío. La voy a llevar con sus hermanitas, que es muy buena", ha proseguido contando Miriam mientras iba grabando la aventura.

"¡Ya estamos llegando con tu familia! Es que si la dejo en el suelo de va para atrás la loca, la suicida", ha contado la creadora de contenido, quien finalmente ha conseguido dejarla con el grupo de ovejas que veía a lo lejos.

"Adiós bebé, te quiero. ¡Corre con tu familia! Sé feliz y no te escapes más", ha concluido el vídeo la tiktoker, despidiéndose de la cabra y confesando que por un momento casi la monta en el coche y se la queda.

"Pues no solo salvas a la oveja, también que alguien tenga un accidente. Muy buen corazón"; "Me he imaginado a la oveja llegando a un nuevo rebaño y las ovejas pensando: ¿pero usted quien es?"; "Las ovejas: tenemos un infiltrado", han comentado algunos usuarios.