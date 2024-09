Se encuentra esta señal por la carretera y la reacción que tiene es ya de lo más visto del día

La Liga Fantasy o el Biwenger, esos juegos en el que cada usuario tiene a unos futbolistas de la liga española de fútbol y que reciben una puntuación según su actuación en los partidos que disputan, es semana tras semana uno de los temas de conversación más recurrentes en X o Twitter. Todo con el objetivo de ganar a amigos o familiares con los que se compite.

De hecho, la semana pasada fue el entrenador del Alavés, Luis García, el que contó en rueda de prensa lo que le estaba pasando por la locura que se ha creado alrededor de estas aplicaciones.

"Es una locura. Si veis todos los mensajes que tengo con el Fantasy. Qué manera de insultarme. Me ponen a parir y es que es mejor casi ni mirar las redes sociales. El otro día, no veas por no poner a Carlos Vicente... tengo 700 mensajes poniéndome a parir. No veas el 'inventito', lo que tenemos que aguantar", denunció el entrenador madrileño.

Ahora sido un joven usuario el que se ha hecho viral al compartir una señal que indicaba el desvío hacia un municipio. Concretamente, el letrero marca que por el carril que sale en la derecha se va hacía la pedanía de Venta de Cárdenas, perteneciente al municipio español de Almuradiel (Ciudad Real).

El tuitero Nico Perales, que es el que ha compartido la foto, lo ha relacionado con el fútbol, el Fantasy y el Rayo Vallecano, ya que Alfonso Batalla ha jugado los cuatro últimos partidos por delante de Dani Cárdenas. De esta forma, ha hecho la broma con que la señala le estaba aconsejando que vendiera a Cárdenas.

"Psicólogo: la carretera no puede hablarte en clave Fantasy. La carretera cuando Batalla se asienta en la portería del Rayo: Venta de Cárdenas", ha bromeado con un tuit que lleva más de 370.000 reproducciones, 4.000 me gusta y más de 300 compartidos.