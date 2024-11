Se enfrenta a su peor miedo: lavar su jersey preferido por primera vez después de dos años

La creadora de contenido Abril Ruiz (@abrilru_) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enfrentándose a uno de sus peores miedos: lavar por primera vez su jersey preferido, con el que lleva dos años.

"Hoy este jersey cumple dos años y aún no lo he lavado. Llamadme lo que queráis pero es mi jersey preferido, me costó lo suyo y lo último que quiero es que se me estropee poniéndolo en la lavadora y que se me quede pequeño", ha explicado.

"Así que me vais a acompañar a la tintorería a lavarlo por primera vez en dos años. Mis amigos siempre se meten conmigo porque me dicen que que soy una cerda, pero es que no entienden que me da pánico, que no puedo yo vivir sin este jersey", ha relatado.

"Me da pánico dejar el jersey aquí. Dios mío, ¡estoy cagada!", ha exclamado la creadora de contenido al llegar a la lavandería, mientras ha enseñado con cara de susto cómo era el local.

"Lo he dejado ya. Rezad por mí. Os haré segunda parte cuando me lo den", ha añadido la creadora de contenido, quien no se ha ido del todo tranquila. Sin embargo, al menos el precio sí que la ha convencido: "Cinco euros. Cuesta muy barato, ¿no?".