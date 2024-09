Se equivoca de mensaje en un grupo de alquileres de WhatsApp y la reacción da miedo

El tuitero Aldi (@aldan_ab) ha subido una fotografía a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en la que ha mostrado cuales son las estrictas reglas de un grupo de WhatsApp sobre alquileres en el que está metido.

"Estoy en un grupo de alquileres en el cual si envías algo que no sea referido al tema del grupo básicamente te mandan un sicario para matarte", ha tuiteado el usuario, justo antes de adjuntar una imagen en la que se puede ver claramente la dinámica del grupo.

En la captura de pantalla, que ya ha conseguido más de 721.000 visualizaciones y 41.100 me gustas, se lee como uno de los participantes del grupo envía un mensaje que elimina al momento, por no ser algo referente al tema de los alquileres.

"Perdón admin, ahí borro"; "Me equivoqué"; "Estoy eliminando, perdón. Me equivoqué"; "No me eliminen, por favor"; "Fue un error"; "Disculpa admin, ya eliminé todo", son solo algunos de los ocho mensajes pidiendo perdón que el usuario que ha enviado el mensaje erróneo ha mandado durante siete minutos.

En primera instancia, puede parecer una reacción exagerada, pero todo cobra sentido cuando aparece la reacción de la administradora: "Se vuelve a equivocar y lo elimino y encima lo bloqueo para que no me escriba más suplicando que lo vuelva a agregar".

"No hay más oportunidades. Mire que yo puedo pasar por alto una vez, pero que no doy vueltas. Soy determinante y chauuuu!!!", ha concluido la administradora de forma tajante en respuesta a la equivocación del usuario.