Se está tomando un café en el bar y sueltan el comentario cuñado del año: para coger papel y boli

"Un C2 de cuñadismo". De este modo han definido en X (antes Twitter) el comentario que una persona ha dejado en el bar. Además, la publicación donde han recogido la conversación cuenta ya con más de 3.000 'me gusta'. Y pocos son...

Ha contado que se está tomando un café debajo de su casa y que ha escuchado como alguien ha pedido una cerveza. El camarero en cuestión le ha preguntado que si la quiere rubia o tostada.

Y aquí viene la genialidad: "Rubia, que para la tostada no traje la mermelada". Y ante esto ha añadido además: "Papel y boli, señores. papel y boli".

"C2 en cuñadismo", "esa si me la apunto", "Pero es buenísima Dios", "Los chistes de cuñado me hacen una gracia que no es normal" y "Veis como se pueden hacer chistes de cuñado sin ofender y q sean graciosos??" son algunos de los comentarios que ha suscitado esta publicación.