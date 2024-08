Se va con su familia a Madeira, él se queda sin ir por overbooking y esto es todo lo que le compensan

El usuario de TikTok @albertooaar ha contado la anécdota que ha vivido hace pocos días en la que iba a subirse a un avión junto a su familia, pero por 'overbooking' él se quedó en tierra, por lo que ha enseñado todo lo que la aerolínea le dio como compensación.

Una vez imposibilitada la opción de volar, le han mandado a una sala del aeropuerto para buscar una solución y, ya con el "bajón", ha habido un tema que realmente le ha molestado. "En esta aerolínea, en business de cada tres asientos, dejan libre el del medio, había seis sitios libres y no me han dejado subir igual porque no son comercializados esos asientos", ha explicado.

"Es un cachondeo", ha añadido, aclarando, además, que su maleta ya está en Madeira, pero al estar su familia allí, no le ha supuesto un problema. Finalmente, le han dado un vuelo para el día siguiente y le han compensado con 250 euros. También le han dado ticket para comer en un local que había en el aeropuerto, una noche de hotel (con cena y desayuno incluido) y una tarjeta con el dinero compensado.