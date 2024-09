Se le estropea el timbre y esto es lo que pasa con el técnico que va a arreglárselo: surrealista

La tuitera Rosarito (@gatitodecasa) ha contado a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una surrealista anécdota que le ha ocurrido con el técnico que ha ido a arreglarle el timbre de su portero automático.

Después de que el timbre de su interfono se le estropease, la tuitera dio el aviso, por lo que la administración mandó a un técnico para que le solucionase el problema, pero este no fue el final de la historia.

Parece ser que Rosarito nunca llegó a poder ver al técnico, ni que éste arregló nunca el problema, y el motivo es para echarse a reír: el trabajador se fue porque tocó el timbre y nadie contestó.

Un poco difícil contestar a un timbre que no suena, algo que ha hecho estallar las risas en la red social, haciendo que la anécdota de la tuitera llegue a los 1,5 millones de visualizaciones y los 117.000 me gustas.

"La administración mandó un chabón a arreglarme el timbre/portero porque no me funciona. Se fue porque tocó timbre y no contesté ajdgshjabdhsj por dios no doy más", ha escrito la tuitera, en tono divertido.