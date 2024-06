Se lleva su primer comentario negativo y da una lección con mayúsculas con su reacción

Pablo Olivares, CEO de Manea Coffee, ha dado una auténtica lección con su reacción al primer comentario negativo que ha tenido su empresa, con la que vende café.

En una publicación de TikTok, el emprendedor da un poco de contexto para explicar las razones que provocaron esa primera crítica.

"Llevo más de cinco meses trabajando día y noche en mi proyecto de café, compartiendo mis resultados por redes sociales e intentando que todos vosotros disfrutéis de una experiencia mucho más divertida con el café. Y hasta allí todas vuestras reseñas y comentarios en los vídeos han sido extremadamente positivas, tanto sobre el trato, la calidad, los tiempos de envío, en general la experiencia", empieza subrayando.

Dicho eso, admite que "no siempre todo puede salir bien": "Resulta que el mes pasado subí un vídeo que literalmente incendió las redes y en muy pocos días más de un millón de personas lo vio. Gracias a este vídeo muchos de vosotros os animasteis a hacer vuestro primer pedido, cosa por la que os estoy súper súper agradecido".

El problema de esto, admite, es que, al ser una empresa pequeña, "tienes que tener siempre un stock bastante ajustado para no gastar más de la cuenta".

"Y cuando el vídeo estalló hubo un momento en el que uno de los cafés se agotó. Esto era un problema bastante grande pero lo pude reponer en solo un par de día. El problema es que algunas personas que habían hecho su pedido se quedaron esperando y no recibieron su pedido hasta pasada una semana, cuando normalmente suele tardar entre 24 y 72 horas, no mucho más", admite.

Y justo de eso se quejaba el cliente que dejó la opinión de dos estrellas en la que se quejaba porque consideraba "excesivo" estar "esperando una semana su pedido habiendo pagando 3,90 de gastos de envío".

"Aquí la verdad es que tiene toda la razón. No puedo decir otra cosa que no sea esa porque ha sido fallo mío. A veces hay que agachar la cabeza y asumir los errores. Después de haberle devuelto el dinero de su café y responder a su comentario he querido hacer este video para enseñar que no siempre todo sale tan bien y que a veces las empresas también nos equivocamos y que es algo normal y forma parte del proceso", admite Olivares.