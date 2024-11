Se muda a Argentina, el primer día va a un supermercado y al ver los yogures se lleva un buen choque cultural

La joven española @lola.mazi se ha mudado la capital de Argentina, Buenos Aires, hace muy poco. En uno de sus primeros días, ya instalada, y como pasa en cada mudanza, es necesaria hacer una compra de supermercado para abastecerse de alimentos y ella no ha sido menos.

Mientras paseaba por los pasillos del supermercado ojeando los productos, fue a buscar directamente la sección de yogures y, para ella, se llevó una buena sorpresa al estrellarse directamente con un "choque cultural".

"Yo me preguntaba qué será lo que más me choque en el cambio de un país a otro... Y lo voy a decir: los yogures", ha advertido al principio del vídeo, que hasta ahora ha cosechado casi 300.000 visualizaciones y 18.000 'me gusta' (y subiendo).

Según ha relatado, le ha chocado que sean todos de "frutilla", de fresa y de vainilla. "Los naturales son carísimos, con mucha suerte te encuentras uno de cereza, que ya sabéis como sabe, otros con copitos", ha afirmado mientras enseñaba los productos disponibles. Le ha parecido bastante raro que muchos se vendían de dos en dos, a diferencia del pack de cuatro que normalmente se encuentran en las estanterías de los supermercados en España. Ha enseñado casos de cuatro yogures, pero ha afirmado que son "difícil de encontrar".

También le ha impactado algunas bolsas de yogur que pensaba que serían más sólidos, pero no. Para finalizar, ha hecho una pregunta que ha abierto el debate: "¿Dónde están los yogures de coco y plátano?".