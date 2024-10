Se queda tiritando por lo que ha pagado en Copenhague por estos objetos

Una de las ventajas de las redes sociales y de toda la gran cantidad de contenido que se produce y se consume en el día a día es que permiten conocer curiosidades, costumbres y lugares de otros países.

Por ejemplo, la creadora de contenido Marta Camín (@immartacamin) ha viajado a Dinamarca en los últimos meses y ha publicado vídeos sobre aspectos que ha ido viendo a lo largo de su estancia en Copenhague.

"Me acaban de ver la cara de turista en Copenhague y me han timado. Estos dos peluches de recuerdo y cuatro horquillas en una tienda de juguetes me han costado 540 coronas danesas, que son 72,39 euros", ha afirmado.

A partir de aquí, Camín ha hecho una reflexión sobre lo que esperaba del país y lo que ha contrastado con otras tiendas: "Sabía que Copenhague es caro, pero no al nivel de que estas cosas cuesten 72,40 euros". En una respuesta, ha comentado que llevaba tres días comprando y no es así.