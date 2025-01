Se retrasa el vuelo en plena Nochevieja y la mala suerte se acaba amenizando de la mejor forma posible

La usuaria de TikTok @vivii.pr tuvo que coger un vuelo en plena Nochevieja, pero este se retrasó y todos los pasajeros tuvieron que celebrarla ya embarcados.

Al parecer, la aerolínea tenía previstas estas situaciones al no ser la primera vez que pasa, así que repartieron a todas las personas un pequeño paquete con 12 uvas cada uno para poder tomarlas a las 00:00 horas.

Llegado el momento los tripulantes de cabina pusieron las campanadas por megafonía y todos se felicitaron con un "¡Feliz 2025!" y aplaudieron hasta que una de las pasajeras empezó a cantar Thank You for the Music, de Abba. Como al principio le daba vergüenza, casi todo el avión la animó con aplausos para que comenzara a cantar.

"Si empecé el año volando, algo querrá decir, ¿no?", ha expresado la usuaria en el vídeo, que ha acumulado casi dos millones de reproducciones y más de 155.000 'me gusta' en apenas 24 horas. Los pasajeros tuvieron mala suerte por no poder celebrar el Nuevo Año en casa, pero hicieron todo posible para poder disfrutarlo.

Los comentarios han sido de los más irónicos. "La gente diciendo que lleva en el mismo avión desde el año pasado", ha respondido el usuario @ionel.pg, acumulando más de 13.000 'me gusta'. "Despegó en el 2024 y aterrizó en el 2025", ha comenzado también la usuaria Isabel.