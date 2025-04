Ramoncín dedica estas palabras a los que llevan "la banderita de España" y están contentos con los aranceles de Trump

El cantante Ramoncín ha estado este viernes en el plató de Más Vale Tarde y, al hablar de los aranceles que Donald Trump anunció el pasado miércoles contra todo el mundo, no ha dudado en mandar un mensaje a aquellos españoles que están contentos con la decisión de EEUU.

"Nos ha caído un Nerón, una especie de César, que está, simplemente, borracho de poder, que es un ignorante que sólo sabe de él, de su dinero, de los negocios y el problema es que le han salido los mismos lameculos que le suelen salir a este tipo de individuos", ha apuntado, sobre Trump.

Ramoncín ha advertido que "hay que tener mucho cuidado porque esos se vuelven con mucha facilidad". "Cuando lo único que importa es el dinero, al final, algunos se vuelven contra ti y te apuñalan debajo de la estatua de Pompeyo", ha expuesto.

El cantante ha asegurado que "parece que en Estados Unidos no pasa nada y no es cierto". "La gobernadora Maura Healey, de Massachussets, hizo ayer un discurso extraordinario, rodeada de gente importante que saben que esto no puede continuar", ha razonado.

"Este señor va a jugar a esto mientras los hados le sean factibles, pero que tenga cuidado con los idus de marzo, que no es de hace dos días, este proteccionismo del siglo XIX va incluso más lejos", ha justificado.

Tras ello, Ramoncín ha calificado de "lamentable" que "en España haya personajes como Figaredo o el 'matasiete' de Abascal que estén tan contentos y tan felices y que vayan con la banderita de España colgada y sean tan patriotas".

En ese momento, el presentador Iñaki López no ha dudado en añadir un comentario en la misma línea: "Sí, porque que Trump tenga lameculos en EEUU es normal, pero que tenga partidos quintacolumnistas en Europa que vayan de patriotas, pues no hay quien lo entienda".