Se va a vivir a Madrid y flipa con algo que hace allí la gente por la calle: muchos le dan la razón

El usuario de TikTok @carloscruzrzz, que acaba de mudarse a Madrid, se ha mostrado asombrado por un detalle que ha visto a la gente de esa ciudad por la calle.

"Mira que a mí en mi vida no me gusta quejarme, pero yo esto lo tengo que contar. Bueno, una queja no, más que una queja es un comentario. Contexto: me he venido a vivir a Madrid. ¿Qué pasa? Voy andando por Gran Vía. Te digo Gran Vía porque es el centro eh, a las seis de la tarde un martes y va la gente a 215 kilómetros por hora andando por la acera", señala.

"Que voy andando y me pasan por el lado y me despeinan por el viento de la velocidad. ¡Hermano! ¡Vamos a relajarnos un poquito! Yo soy de ciudad pequeña y yo entiendo que a lo mejor todavía me tengo que acostumbrar a estos ritmos de ciudad grande y tal, pero es que yo ando rápido", subraya.

"Mido 1,85 y tengo las piernas largas. Ando rápido. Pues la gente me pasa, pero que parece que estoy en la Copa Pistón, hermano, vamos a bajarnos un tonito, por favor. Pero ya no porque lo pida yo, sino por salud", insiste.

En las reacciones, numerosas personas aseguran que lo que dice es cierto. "Bienvenido a Madrid y eso es poco", le dice uno. Otro señala: "Es verdad, yo soy de Tenerife y cuando fui a Madrid me asuste , la gente va estresada 😂". Y otro avisa: "Odiamos a los lentos!!!!! jajajaja".