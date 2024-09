Si vas a Letonia en coche, ten en cuenta el testimonio de esta española

La española Laura Méndez ha contado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@lauramendezde) en el que describe un problema que tiene a la hora de querer aparcar en Letonia, donde se encuentra, y cómo es la relación con las personas.

"En estos países bálticos la gente es muy borde y antipática", afirma la joven española, que comienza a relatar todo lo que le ha pasado cuando ha querido dejar su coche en uno de los parkings que ha visto.

"No se puede aparcar en ningún sitio, hay que pagar tarifas muy altas para aparcar en el digamos suelo azul que tenemos en España, aquí vale 6 euros la hora", prosigue la creadora de contenido.

Méndez explica que, por ejemplo, en esa calle hay un parking grande, pero que lo ha acabado dejando en la acera: "Le he dicho al responsable si podía aparcar ahí en esos aparcamientos en la calle y me dice que no, le pregunto si puedo en el parking suyo y me comenta que no, que está lleno. Entonces le digo que hay muchos sitios libres y me contesta enfadado que no, que está lleno y que qué es lo que no había entendido".

"No son más bordes porque no quieren, aquí sí que se puede aparcar y como todo el mundo cumple con las normas no creo que haya casi revisores", finaliza.