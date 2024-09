Su hija adolescente se encarga de poner la lavadora y esto es lo que pasa: una pequeña confusión

La tuitera @Sra_Cigarra ha subido una publicación a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en la que ha relatado una anécdota contando lo que ha pasado cuando su hija adolescente se ha encargado de poner la lavadora.

Según ha contado la usuaria de la red social, su hija le escribió avisándole de que había puesto la lavadora, y matizó que había puesto un programa de 60 minutos para que no se hiciese tarde.

En ese momento, la tuitera ya se percató que algo iba mal, ya que su lavadora no tiene ningún programa que tenga una duración de una hora, algo que confirmó cuando vio lo que realmente había puesto la niña.

Y, como se puede ver en la fotografía que la usuaria ha adjuntado en su tuit, todo se debió a un despiste de su hija, quien confundió el símbolo de grados con el de minutos, por lo que puso la lavadora con el agua ardiendo, a 60 grados.

"Mi hija: Como eres una madre ausente he puesto yo la lavadora. Para que no se haga tarde la he puesto en el programa de 60 minutos. Yo: La lavadora no tiene un programa de 60 minutos. La lavadora:", ha escrito la tuitera, justo antes de adjuntar la imagen.

"Uno de mis sujetadores ha fallecido, el resto de ropa milagrosamente parece que aguanta. Recuento de daños a la luz del día: una camiseta encogida, un sujetador mío estropeado y una toalla fea de color. El resto se salvó", ha concluido la tuitera.

La divertida anécdota ha causado furor en la red social, alcanzando los 1,2 millones de visualizaciones y 30.000 me gustas en tan solo unas horas, además de más de 500 comentarios con bromas e historias similares.

"Vende la ropa como accesorio de LEGO"; "Podría haber aprovechado y asar un cordero dentro"; "Me pasó una vez... Nada grave: nuestro chihuahua heredó parte de nuestro vestuario", han sido algunos de los comentarios.