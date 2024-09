Su hija se lleva su maquillaje y su venganza está a la altura de las circunstancias

La tiktoker @layayin ha causado sensación en TikTok al compartir con sus más de 60.000 seguidores la venganza que ha emprendido contra su hija por dejarla sin maquillaje para el día siguiente.

"Buenos días a todos menos a mi hija. Te has ido a pasar la noche fuera y me has dejado sin nada de pintura. He tenido que improvisar con lo que me has dejado pero como venganza te voy a decir que me he puesto ropa suya", ha explicado en tono de humor ante la cámara.

Después ha posado ante el teléfono y ha contado que se ha puesto un top de Berska de su hija y unos pantalones de Stradivarius: "Sí, sí, tú me dices que me queda pequeño pero yo lo llevo puesto, amiga".

En los comentarios muchos han aplaudido su cómica reacción y han hecho especial hincapié en lo que ha dicho de que su hija le dice que su ropa le queda pequeña cuando no es así.