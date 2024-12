Suspende el examen práctico de coche y cuando el profesor le dice el motivo normal que se indigne

Sacarse el carnet de conducir es uno de los grandes desafíos que depara la vida y que más dolores de cabeza da. Hay ocasiones en las que depende más del examinador que del propio alumno y aspirante, pero lo más cierto es que aprobarlo cambia la vida.

La usuaria de X (antes Twitter), @Ganchito67, ha suspendido varias veces el examen práctico de coche y esta última confirmó en un tuit que no sabía "ni por qué", y no fue hasta al cabo de unas horas que le llamó su profesor, quien mantiene el contacto con el examinador de turno para conocer si ha aprobado o no.

"Me ha llamado la de la autoescuela, que le ha preguntado al examinador por qué me había suspendido y el otro le ha dicho 'que es que no me veía muy segura'", ha comentado la usuaria en primera instancia.

Esa explicación es la que ha causado su indignación, reflexionando con la mayor de las ironías: "No, si te parece voy con una mano en la ventanilla silbando en el examen de conducir". El tuit ha acumulado casi un millón de visualizaciones y más de 15.000 'me gusta' en muy poco tiempo.

"Al principio del examen me ha preguntado cuántos exámenes llevaba, pues cómo coño esperas que una tía que ha suspendido tantas veces no esté nerviosa", ha relatado. Tras mirar los fallos que cometió en la DGT, se dio cuenta de que le habían señalado "falta de dominio" unas cuatro veces, un fallo deficiente y tres como leve.