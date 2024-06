Todo esto se puede comprar en un bazar de oportunidades de Aldi

La creadora de contenido Carla Golu, conocida en TikTok como @carlagolu, ha ido a un Aldi de Castelldefels a comprar y se ha encontrado con que justo al lado habían montado una carpa con productos de ocasión a precios muy bajos.

"He pasado por al lado del Aldi y he visto una carpa que pone bazar oportunidades, así que he decidido parar e ir a comprar", asegura la usuaria de esta red social, que está de modo especialmente entre las personas más jóvenes.

Entre los objetos que encuentra, hay un gran abanico de cosas útiles para casa como unas cestas para el pan, vasos, tablas de madera para cortar, cuencos o platos por el precio de 1,99 euros la unidad.

Un paquete de seis vasos asciende a tres euros, mientras que un frutero o unos recipientes para guardar pasta, legumbres, cereales valen un euro cada uno.

Por su parte, un juego de bolas para los más pequeños o una batidora para preparar zumos tiene un precio de 10 euros.