Todo el mundo mira a una escritora española en un hotel de Eslovaquia: podría pasarnos a cualquiera

La maestra y escritora española Lola Cabrillana (@de_infantil) ha compartido a través de su cuenta de X, red social conocida antaño como Twitter, una vergonzosa situación que ha vivido en un hotel de Bratislava (Eslovaquia).

"Pues ya me he cargado la tostadora. He tardado cinco minutos en pasar de la discreción más absoluta en Bratislava a que todo el salón del hotel me mire", ha comenzado relatando la tuitera.

"Que lo único que he hecho ha sido meter un bollo. Pero por lo visto solo era para el pan de molde. La madre que me parió", ha proseguido explicando la escritora española, en tono divertido.

Sin embargo, Lola ha decidido apostar por centrarse en la parte positiva de la situación: "Lo bueno es que como me han regañado en otro idioma y con una sonrisa, ha dolido menos".

Además, parece ser que no es la única que ha la ha liado de esta manera: "A mi marido le pasó también por meter un croissant cuando solo se podía pan. Un poco bochorno, sí...", le ha contestado una tuitera.