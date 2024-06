Triunfa al compartir el 'truco del vaso de agua' para ir en avión: a ella le funciona perfecto

El miedo a volar es una de las fobias más comunes entre la población. Pese a que se repite hasta la saciedad que el avión es el medio de transporte más seguro, los temores son libres y hay muchas personas que no pueden remediarlo.

Ahora, la usuaria de TikTok @angelaherrerooo ha cobrado relevancia en esa red social al compartir un método que a ella le funciona para hacer más llevaderos sus viajes en avión y que ella misma ha bautizado como el 'truco del vaso de agua'.

"A mí me da miedo volar. Intento que no se me note, pero si te da miedo volar lo pasas mal, sobre todo en el despegue y el aterrizaje yo lo paso mal. Por ejemplo, ahora que se está moviendo un poco el avión... también. Tengo miedo", admite sentada en su butaca.

"Os voy a dar un truco que uso yo para que no me de miedo, que es el truco del vaso de agua", explica antes de contar en qué consiste: "Tú dejas ahí el vaso de agua, encima de la mesa, como lo tengo yo, y vas a ver que es que el agua no se mueve. Es que no se mueve".

"Esta tontería, que parece una tontería, a mí me da muchísima tranquilidad y me hace pasarlo menos mal durante el vuelo. Que sí que es verdad que ya me pasa muchísimo menos, pero si tenéis miedo a volar me entenderéis", añade.