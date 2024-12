Un abogado avisa de lo que puede pasar al pagar la cuenta por separado en un bar

Son las nueve de la noche, estás con tus amigos en un bar de Malasaña y ya es hora de marchar a casa, pero antes hay que pagar la cuenta. "¿Nos cobras por separado?", le pregunta tu amigo al camarero. Al pagar, notas en el ticket que a cada uno se le ha cobrado un euro de más.

Cada vez son más los bares y restaurantes que cobran un suplemento cuando una mesa paga la cuenta por separado y esto ha generado muchas quejas de los clientes. Ante la incógnita de qué tan legal sea o no, el popular abogado de TikTok, Xavi Abat (@xavi_abat), ha resuelto todas las dudas con ejemplo muy claro de un caso que se ha encontrado.

"Muchos bares y restaurantes están empezando a emitir estas notitas. Muchos me habéis enviado esta carta en concreto en la que se advierte de que si quieres cuentas separadas después de consumir, te van a cobrar estos gastos de gestión", ha señalado. Tal y como se indica en el cartel, la empresa cobra un recargo por el servicio de cobrar la cuenta individualmente.

Estos gastos de gestión aumentan según el número de comensales: de 1 a 8, un euro; de 8 a 12, dos euros; en caso de más, 3 euros, IVA incluido en los tres casos. Según ha explicado el abogado, "no hay ninguna ley, nada se dice en el Código Civil, las relaciones contractuales entre las partes son libres, cada establecimiento puede establecer (valga la redundancia), lo que quiera".

"Si el restaurante o el establecimiento avisa de este cobro, hay una oferta contractual y tú accedes, tú ves y lo aceptas, te lo tienes que comer en todos los sentidos... Así que en este aunque cuestionable, esto es legal", ha expresado.

En el caso de que no dejen pagar por separado, según él, como no se ha avisado previamente ni has tenido "opción de negociar" esto, uno se puede oponer y exigir que se pague por separado. "Podrías presentar una queja o plantarte ahí hasta que te dejen cobrar por separado", ha rematado.