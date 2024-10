Un abogado estalla al ver que un jefe le dice a su empleado que debe devolver las horas perdidas por la DANA

Xavi Abat, uno de los abogados más populares de las redes sociales, conocido como 'El abogado de TikTok (@xavi_abat)', ha estallado ante el mensaje de uno de sus seguidores, que vive en Valencia, contándole que su jefe le obligó a devolver horas al no poder ir a trabajar por la DANA.

"Hoy me obligaron a ir al trabajo, cosa que no se puede porque estaba todo cortado, con coches por ahí tirados, etc. Tuve que volver a casa, me preguntó mi jefe y me dijo que estas horas las tenía que devolver, ¿eso es así?", le explicó el usuario anónimo al abogado, preguntándole al final si eso era legal.

Su discurso ha sido contundente y lo primero que ha hecho es lamentar la actitud del jefe: "Tiene menos sensibilidad que un yogur de chorizo". Lamenta lo "triste" que es que haya jefes con este tipo de actitudes.

Contestando a la cuestión y atendiendo a la legislación laboral, en casos extremos como el de Valencia está justificado faltar al trabajo, pero que hay dos vías, devolver las horas o no cobrarlas. Sin embargo, si por obligación de la empresa o el jefe de turno hacen ir al empleado y en el trayecto le ocurriera algo, el abogado ha avisado que "le tiene y puede caer la del pulpo".

"Sanciones administrativas y económicas, que en casos tan graves como estos te obliguen ir a trabajar", ha aclarado. Además, también ha mencionado a los hijos, con los que sí o sí se debe estar con ellos, así como en situaciones por los que se rige el permiso de fuerza mayor. De esta última forma no sería necesario recuperar horas ni se tendrían que descontar del sueldo.

"Es increíble que con todo lo que está cayendo haya empresarios, que lo único que les preocupa en estos momentos es que recuperes las horas", ha concluido, mandando por último mucho ánimo y cariño a los afectados en Valencia.