Un actor de doblaje resume así la situación del doblaje en España

El actor de doblaje Korah se ha pasado por el podcast de La Placita Amarilla para repasar cómo está el mundo del doblaje en España y no ha podido ser más claro a la hora de contarlo y de describirlo.

"Para mí doblan bien 10 personas, el resto mal, entre ellos yo", sentencia tajante Korah, que procede a dar una explicación más detallada y a argumentar las razones por las que cree que en España no se hace un buen doblaje.

"Podías poner un tono de voz muy típico y eso es una mierda. Cuando la gente defiende tan a saco el doblaje en España no estoy de acuerdo porque no me parece que esté bien porque hay mucho aire, mucha doblajitis. Soy mal actor porque no he consumido de doblaje, no me gusta como se dobla en España", ha sentenciado.

"El problema es no fijarte, no cuidarlo y es dejadez tanto del actor y de la actriz como del director porque no han hecho técnica vocal, no tienen fuelle, no llega el timbre y se queda sin aire", ha rematado.