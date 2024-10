Un alpinista se acuerda de que se ha olvidado esto cuando está arriba de la montaña

El usuario de TikTok Joel (@joelmesas01) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social haciendo alpinismo con un amigo, al que le tiene que contar cuando ya están a una considerable altitud que se ha dejado un elemento esencial para la aventura: la comida.

"Tenemos un pequeño problema: me he dejado parte de la comida en el coche y el coche está a tres horas ahí al fondo y ahora se está poniendo a nevar", ha comenzado contando el usuario en el vídeo.

Tras darse cuenta del terrible despiste, a Joel no le queda otra opción que contárselo a su amigo Uri, quien está 300 metros por delante de él: "Compañero, ¿me copias? Tenemos un pequeño problema y es que me he dejado parte de la comida en el coche.".

"Vamos a ver, pero tú eres tonto o qué te pasa. El único encargo que tenías que hacer para hoy. No me jodas tío, quien coño va a bajar ahora", le ha contestado el compañero, indignado, al conocer la noticia.

Para intentar calmarle, Joel le ha explicado que sólo se ha dejado parte de la comida, por lo que todavía tienen un poco que pueden racionar, algo que tampoco ha templado el ánimo de Uri: "Que vamos a comer pan con pan tío, me cago en la puta".

"La he liado un poquito tío. Pero bueno, que alguien baje y el otro le espera arriba. Sin mochila en dos horas y media te lo bajas y te lo subes", ha comentado Joel ya en tono divertido.

"Estás flipando, me parece increíble tío. Igual lo que bajo y subo es una hostia. Así que espabila, ¿vale?", le ha respondido Uri también en tono bromista, haciendo que el vídeo llegue a las 162.000 reproducciones y 13.200 me gustas.

Por último, en la despedida de los amigos se puede ver como los dos compañeros se han tomado el problema con filosofía y con humor: "Dejo el canal uno abierto, déjalo abierto, ¿vale?", le dice Joel, a lo que Uri le contesta: "Activo, siempre activo papi, nunca inactivo".