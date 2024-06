Un americano va a una corrida de toros por primera vez y deja una conclusión para nada indiferente

Para todo hay una primera vez. El creador de contenido americano y "viajero por el mundo" Marcus (@permanentmarcus)1 también ha presenciado su primera corrida de toros en España y ha dejado una opinión que, sin decirlo directamente, se ha entendido todo.

La razón por la que ha acudido ha sido porque su abuelo político es torero y aquel día le rendían homenaje, pero además, también ha sido por simple curiosidad. Una curiosidad que ha acabado matando al gato: "No era lo que esperaba... Pero no sé qué es lo que esperaba".

Lo ha comparado con los dibujos animados de Bugs Bunny Mickey Mouse, que interpretaban diferentes elementos de las culturas de algunos países a su manera: "Los veías toreando o lo que sea y decía 'oh, está bien', por lo que pensaba tener una idea de lo que era el toreo".

Fue al evento finalmente y al principio estaba "genial", se decía a si mismo que debía divertirse y disfrutar del momento, agitando el pañuelo y la bandera, pero acabó sorprendido, muy sorprendido. Se dio cuenta de que "no estaba listo". "No estaba listo para lo que vi... Interesante... Muy interesante... Por no decir otra cosa...", ha rematado.