Un argentino tiene que coger un barco para ir a Ibiza y cuenta todo lo que le pasa: ver para creer

El usuario de Tik Tok Janito, un argentino que vive en Valencia, ha contado en su perfil de la red social el motivo por el que no ha podido viajar a Ibiza en las fechas que tenía programadas, es decir, desde el jueves por la noche hasta el domingo a última hora.

El joven, que cogía un barco en Valencia a las 23 horas, se equivocó a la hora de comprar el billete y lo adquirió para el viernes, en vez de para el jueves.

"La idea era llegar a Ibiza el viernes a las 6 de la mañana, estar todo el día a la playa, por la noche salir tranquilos. El sábado lo mismo, playa, pero saliendo fuerte a Ushuaia y luego a otro lugar, y ya el domingo volver a Valencia", relata.

Antes de ir a por el barco decidió ir a la playa de Valencia a pasar la tarde: "Me volví a las 8, tenía que estar a las 10 porque a las 10.30 cierra la puerta y no embarca nadie más. Llegué a las 8, me bañé, me preparé la mochila que no la tenía hecha y me hice la cena para terminar de cenar a las 10".

Sin embargo, ahí se miró al espejo y vio que le había crecido un poco el pelo del cuello. "Me dio por cortármelos con una maquinilla. Me los corté mal y me hice un hueco en la cabeza, que estuve arreglándolo un rato".

Sin embargo, cuando se dio cuenta eran las 22.20 y tenía 10 minutos para llegar, así que cogió un taxi y fue a la carrera. "Mientras estamos llegando me preguntó el taxista que a dónde iba, le dije que a Ibiza y ya me contó que no llegaba porque cerraba a las 22.30", relata.

Seis minutos más tarde de esa supuesta hora límite llegó a la ventanilla y le pidió por favor que le dejaran pasar. Al final, el trabajador le hizo el check in, pero ahí es cuando se dio cuenta que su ferry salía al día siguiente.

Su historia ha cautivado a Tik Tok, donde lleva miles de reproducciones y más de 1.200 me gusta.