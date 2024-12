Un argentino critica la falta de solidaridad europea: "No me gustaría vivir en Europa a largo plazo"

El usuario de TikTok Gonzalo Candia (@gonzalocandiaaa), un chico srgentino que está de viaje por Europa ha subido un vídeo a su cuenta de la red social criticando la falta de solidaridad de los europeos.

"¿Saben cuál es la mayor diferencia entre Europa y Latinoamérica? La gente", ha comenzado afirmando el argentino al comienzo del vídeo, en el que se le ve caminando por el arcén de una carretera en una montaña.

"Yo estoy caminando por esta montaña hace como una hora, pasaron varios autos y ninguno frenó. Está bien, no tienen por qué frenar. La gente en Europa es amable, es respetuosa, pero no son solidarios, no te van a ayudar si no les pides ayuda", ha asegurado Gonzalo.

"Estoy seguro de que si estuviese en Argentina y me vieran caminar como estoy vestido, que no estoy de trekking ni nada, por esta montaña, estoy seguro de que alguien hubiese frenado y me hubiese dicho: che, ¿te llevo?", ha continuado relatando el usuario.

Además, ha contado otra situación que ha vivido durante su viaje y que le ha dejado perplejo. "El otro día estábamos en un autobús en un tour por Bosnia y hacía un calor de la putísima madre dentro, y el chofer no ponía el aire", ha comenzado el usuario.

"Y yo estaba en uno de los asientos del fondo del todo, o sea alguien pude haberle dicho al chofer que pusiese el aire. ¡Pues nadie fue capaz! Me levanté yo, fui por todo el autobús y le dije que si podía poner el aire", ha comentado el argentino.

"A la vuelta a mi asiento todos me daban las gracias. O sea, ninguno fue capaz de levantarse no solo para ayudarse a sí mismo, sino para ayudar al prójimo", ha relatado el viajero, sorprendido.

"Por estas pequeñas cosas es que no me gustaría vivir en Europa a largo plazo. O sea está bueno venir un tiempo, unos años... y ya está. No hay nada como la calidez, la solidaridad y la empatía que tenemos los argentinos y los latinos en general por el prójimo. Eso es algo de lo que estoy súper orgulloso", ha afirmado el argentino.

Sin embargo, en la sección de comentarios muchos usuarios han desmentido estas declaraciones: "En Europa o España pensaran que estás de paseo por la montaña, haciendo deporte o disfrutando de la naturaleza. Si no pides ayuda no tienen por qué pensar que la necesitas. Si la pides pararán".

"Pero si no pedís ayuda estas paseando. Si haces señas te paran en todos lados. Yo en París pregunté una dirección casi me llevan a upa hasta el lugar. Se tomaron el metro para acompañarme", ha comentado una chica argentina.