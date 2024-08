Un argentino, sin palabras al ver lo que hay en una calle de Marbella: ni los españoles lo sabían

El creador de contenido argentino conocido como @sasha.viaja, que cuenta ya con más de 216.000 seguidores en TikTok y cuyo contenido está basado en viajes por el mundo, pero lleva viviendo en España dos años y ha dicho que todavía hay cosas que le sorprenden.

Esta ocasión ha sido en Marbella, ciudad por la que iba andando tranquilamente hasta que se encontró, al lado de una vía ciclista, un "trozo de pasto al lado de un cuadrado con botones".

Al principio ha pensado que podría ser un estacionamiento para coches eléctricos, pero ha resultado ser un estacionamiento subterráneo inteligente para bicicletas con hasta 10 compartimentos.

"Me quedé sin palabras, nunca lo había visto, me quedé congelado, no sé ni como se usa, tienes espacio para guardar tus cosas personales, cargadoras para bicicletas eléctricas, equipado con purificación de ambiente", ha explicado.