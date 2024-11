Un australiano advierte a los españoles que quieren ir a su país y piensan en el dinero fácil

El creador de contenido australiano @coreyyy.exe ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales a aquellos españoles que viajan hasta Australia y pueden volver "decepcionados" porque el país no cumplió sus expectativas.

"Noto que muchos españoles y latinos se quedan decepcionados con sus experiencias en Australia, no sé qué es lo que se os vende por redes o agencias...", ha afirmado al principio del vídeo, que hasta el momento ha acumulado más de 52.000 visualizaciones y 3.400 'me gusta'.

"Creo que se espera un paraíso, un sitio idílico, donde todo el mundo acaba forrado y todo el mundo es guapo y está bueno, pero obviamente no es así", ha avisado inmediatamente. Sobre ello, ha generalizado opinando que "ningún sitio es perfecto, incluso Australia".

No quiere decir, por ende, que aunque las expectativas de Australia no se cumplan al 100%, no tenga "cosas buenas", de las que ha dado ejemplo. "La gente es simpática, pero también es más cerrada que en vuestros países", ha aclarado.

También incluye el clima, que no es "perfecto en ningún lado" y tienen que "aguantar tormentas fuertes o frío". En cuanto al trabajo, ha razonado que "puede ser muy complicado", pues si no se maneja un buen nivel de inglés, será mucho más difícil encontrar empleo.

"Tengo curiosidad sobre qué es lo que os cuentan y si realmente están dando expectativas poco realistas de este sitio (Australia)", ha rematado, pidiendo a sus seguidores respuestas. Aunque haya hablado de esta forma de su país, ha aclarado sin tapujos que lo ama, pero evidencia que la gente no espere que sea "perfecto".