Un camarero oye que una madre le pone de ejemplo de lo que pasa si no se estudia y él da una LECCIÓN

El usuario de TikTok @unay_ferrer_ ha dado una auténtica lección a una mujer que le puso de ejemplo a él, que estaba trabajando en una hamburguesería, para que su hijo entendiese cómo puede acabar si no estudia.

"¿Sabes lo que es que, mientras yo estaba trabajando en una hamburguesería, escuché a una madre decirle a su hijo que estudiase para que no acabara como yo?", empieza preguntando en una publicación en esa red social.

"Quiero compartir esto ya no por justificarme: yo estaba trabajando para pagarme la carrera, que me la pagué entera yo. Pero ya no sólo eso. Si yo no hubiese querido estudiar y me hubiese tocado trabajar de eso, o hubiese querido trabajar de eso, no me hace menos valioso que tú, que para el bolso tan pequeño que llevas lo tienes petado de clasismo", subraya.

"¿Cómo alguien puede hacerle ese comentario a un niño?" se pregunta antes de avisar: "Claro, a ese niño ya lo estás condicionando a que, cada vez que vea a alguien que trabaje de cara al público, sea como: no ha estudiado, madre mía, debería haberlo hecho, es que hay gente que no triunfa en la vida".

"Pero lo que más me dolió es que mis dos padres son hosteleros y pensar que algún cliente, alguna clienta, alguna persona que les haya visto en el restaurante, ha pensado eso y se lo ha comunicado a alguien, a mí me parte el alma", se lamenta.

En su opinión, las personas que hacen ese tipo de comentarios son "gente que primero, no merecería tener hijos, porque si vas a ir diciendo esas cosas, cariño, mejor quédate yerma perdida, y segundo que no merecería ni abrir la boca".