Un camarero va a tomar nota de los postres y lo que pilla haciendo a un cliente es TE-LA

Los trabajadores de la hostelería están acostumbrados a ver de todo: clientes maravillosos, otros maleducados, peticiones estrafalarias, faltas de respeto... Pero, con todo, todavía hay situaciones que les siguen sorprendiendo.

Es lo que le ha ocurrido al usuario de TikTok @facu_mdn, que trabaja como camarero en Asturias y que ha querido compartir su estupefacción por lo que vivió con un cliente cuando fue a tomar nota de los postres.

"Cosas que me pasan trabajando en la hostelería en España. Era una familia con el papá y dos chicas. Llegó la hora del postre y voy y le pregunto: ¿Quieren postre?", empieza poniendo en contexto.

"Y el papá se estaba armando uno [porro] en mitad del restaurante, delante de las hijas. Y me dice: 'No, no, yo ya tengo mi postre. Pregúntale a ellas si quieren'. Y dijeron: Ay, papá", relata.

"Pero, amigos, yo quedé shockeado. Digo... vaya maravilla, delante de todo el comedor, delante de las hijas. Armándose un cigarro no, lo otro. Dije: no te puedo creer. Vaya maravilla", insiste.