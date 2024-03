Un canario lamenta lo que hacen con "la gente de la Península" cuando visitan la zona

El usuario de TikTok @tomyysw ha publicado un vídeo criticando lo que hacen los canarios cuando "la gente de la Península" visita las islas, y es que, ahora que vive en Madrid, es más consciente que nunca de lo mal que se ha portado.

"Ahora que vivo en la Península he podido ver cómo se les trata a los canarios y no hay color. Muchas veces que he estado en entornos sociales, siempre que venía una persona de la Península alguien soltaba un puto comentario (malo), empezando por llamarles godos, que es un término súper despectivo", ha señalado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En ocasiones, incluso, "imitan su acento o les piden que hablen bien", y eso que los canarios suelen protestar cuando se lo hacen a ellos, ha admitido: "Nos quejamos y somos los primeros que hacemos ese tipo de mierdas".

"La gente en Madrid siempre me ha recibido diciéndome que les encanta mi acento o que les gusta Tenerife. El 99% de los comentarios son cosas buenas (...) Nosotros siempre hemos soltado algún comentario de mierda, y me incluyo", ha dicho el joven.

De hecho, ha dicho que parece que tienen "un complejo de inferioridad" y ha reconocido que "no es normal". Por todo ello, ha opinado que "no puede ser" que estén comparándose "todo el tiempo" con el resto de habitantes de España.

Para terminar, ha pedido "no ser tan hipócritas" y se ha dirigido a sus paisanos para añadir que "Canarias no es el centro del mundo, ni lo va a ser nunca, porque todos los lugares tienen cosas importantes".