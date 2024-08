Un chino echa por tierra la leyenda del impuesto a los de su país en España con una invitación contundente

El creador de contenido de origen chino, @jiajunyin3, conocido en TikTok como 'El Chico Mercadona', ha hablado sobre la leyenda de los impuestos a los de su país en España, echándolo por tierra, después de varios comentarios recibidos en vídeos anteriores.

Según le han recriminado de forma despectiva, los chinos "montáis tiendas y bazares porque no pagáis impuestos, tenéis convenios". Su respuesta ha sido de lo más clara y contundente, con un toque también de sorpresa y gracia.

"¿Cómo no vamos a pagar impuestos? Yo no sé quién se inventó ese mito. ¿Cómo va a decir un país como España que los chinos no pagan impuestos durante cinco años y los españoles sí?", ha respondido en primera instancia.

"Los chinos no votan a los políticos, no podemos votar, ¿para qué un político haría eso? Trabaja tú 24/7 en una tienda y también tendrás dinero, hablamos de gente trabajadora que lucha por su vida y viene el tonto de turno que le desprestigia", ha razonado.