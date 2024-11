Un cliente deja una reseña de una estrella en un local, el dueño responde y pide algo que muchos comparten 

El propietario hostelero y popular creador de contenido, conocido en redes sociales en @Abrigaca, ha publicado un vídeo en TikTok en el que comenta una reseña negativa de un cliente sobre su restaurante y, harto, ha respondido y ha terminado haciendo una petición que muchos han compartido.

La reseña en cuestión ha dicho lo siguiente: "No tengo nada que decir, sitio muy poco recomendable. La comida mala y tarda mucho en servir. Los camareros no son de lo mejor, pero soportable. Lo que no es soportable es el dueño, grabando tiktoks en medio de tu comida, molestando a los comensales".

Ha añadido, además, entender la necesidad de publicitar el local, pero "no quiero comer mientras un señor está grabando y chillando a sus camareros cuando no sale bien una toma". Abrigarga ha replicado casi al instante: "Uno aquí se dedica en cuerpo y alma a su negocio, a cuidar a sus clientes, hacer que vuelvan y darles una experiencia única".

"Pasan, a lo mejor, 1.000 personas diferentes cada día en mi restaurante y que al final del día tú mires y tengas una reseña que encima es de alguien que no ha venido y se dedique a poner estos comentarios solo porque no le gustan tus vídeos, y que no se pueda certificar...", ha deslizado.

Por lo tanto, ha criticado que Google permita poner una reseña "a todo el mundo". "Yo puedo poner una reseña a un bar de Murcia al que no he ido y quedarme tan ancho, NO me parece justo", ha mencionado, negando categóricamente lo que han mencionado en la reseña. Ha reiterado de nuevo que es necesaria "una legislación YA para el tema reseñas en Google".

Muchos han compartido su punto de vista, especialmente los propietarios de locales, como Mile Fernández: "Tengo un bar y me di cuenta de que, aunque hagas mil cosas bien, si en una te equivocaste, te lo tomarán como que todo lo que haces es malo. No ven sacrificio, no ven lo difícil de la hostelería".