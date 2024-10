Un cocinero explica cuál es el error fatal de muchos restaurantes con las reservas

El cocinero Carlos Torres ha dado una clase magistral sobre lo que deberían hacer algunos restaurantes a la hora de gestionar reservas para no perder dinero por querer quedar bien con todos los clientes.

Ha contado que por ejemplo él cuenta con un cupo de 85 comensales y si no se pueden coger más de 85 pues no se hace: "No vale todo lo que entre por la puerta. Eso se acabó. Eso era mi padre que sí lo cogía. Y por eso casi nos hundimos".

"Cuando me entraba toda la gente a las 14:30 la gente tardaba en comer casi dos horas", ha contado antes de explicar que perdía dinero, por ejemplo, con las Coca-colas que le pedían y, por las prisas, o se le olvidaba o directamente no las cobraba.

Después ha explicado que necesita mínimo tres minutos con cada mesa para hablar, por ejemplo, de las sugerencias de la carta: "¿Si todo el mundo entra a las 14:30 cómo hago ese trabajo?".

Tras exponer esto le ha preguntado al resto de hosteleros por qué en los restaurantes no se escalonan las reservas y muchos han respondido a la vez que "por miedo". "Por miedo porque somos servidumbre, no somos servicio. Porque estamos equivocados y pensamos que el cliente puede elegir y a mí no me importa que el peluquero me diga que no puedo ir a las 11:00, organizo mi día", ha zanjado el experto.