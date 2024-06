Un colombiano rompe el mito que tienen en su país sobre este habitual comportamiento de los españoles

El usuario de TikTok colombiano conocido como @periodistamichael ha roto una lanza a favor de los españoles tras pensar en un inicio que eran "groseros" al ser demasiado "directos al decir las cosas".

"Los colombiamos debemos admitir que adornamos mucho las palabras al decir las cosas, y no está mal, pero el español es muy directo", ha razonado al principio del vídeo, que cuenta con casi 20.000 visualizaciones y miles de 'me gusta' en pocos días (y subiendo).

"A veces son (los españoles) queines se pasan de la raya, ya que hablan con un tono un poco elevado, no tan amigable, grosero, pero he de admitir que eso me gusta", ha confesado el usuario, ya que, según él, eso evita muchas confusiones: "Además, les gusta que se les hable así".

Desde su paso por España se ha vuelto por ello alguien "tajante, pero respetuoso". "No es que sean groseros, muchas de las veces dicen las cosas sin tapujos, sin pelos y señales", ha rematado.

El vídeo ha generado más de 140 comentarios y hay uno que ha destacado por encima de todos, el de @sinpelosenlalengua12, que recuerda un refrán español: "Al pan, pan, y al vino, vino".