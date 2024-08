Un columnista del 'Wall Street Journal' señala sobre Alcaraz algo que en España no había dicho nadie

Jason Gay, columnista del prestigioso periódico estadounidense The Wall Street Journal, ha publicado un mensaje en el que hace una referencia al tenista Carlos Alcaraz que, hasta ahora, a nadie en España se le había ocurrido.

Gay publicó su texto en medio de la disputadísima final de los Juegos Olímpicos que el murciano acabó perdiendo frente a Novak Djokovic por 7-6 y 7-6. "Para Alcaraz, cada uno de estos partidos de Djokovic es como una escuela de posgrado Jedi", señaló el columnista.

"Cada juego, cada set, cada hora que pasa con Novak aprende y se separa de la generación joven del tenis. Educación invaluable, imposible de replicar", agregó.

Entre las reacciones de usuarios de fuera de España, un usuario señala: "Djokovic es la historia de los últimos 20 años en el tenis, Alcaraz serán los próximos 20". Y otro añade: "Djokovic pasó por ese entrenamiento con Federer y Nadal".

De hecho, el propio Djokovic alabó a Alcaraz tras el partido: "Está en una forma olímpica (...) Es un gran competidor. Cuando ha perdido el primer set no ha bajado los brazos, eso demuestra su espíritu luchador".

"Ha encontrado su mejor nivel en los momentos clave. Cuando he visto que mi golpe de derecha le superaba en el tiro final he sentido algo que no había sentido nunca", señaló.

Tras haber conquistado 24 Grand Slam y prácticamente todos los torneos del circuito, Djokovic aseguró que con este triunfo su carrera "está cumplida", pero dijo que sigue teniendo ganas de competir.