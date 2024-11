Un cubano enseña lo que ha hecho su compañero de piso con la pasta de dientes y se queda pasmado

El creador de contenido @camallerys, un chico cubano que vive en España, ha subido un vídeo de su cuenta de TikTok contando lo que ha hecho su compañero de piso con la pasta de dientes, algo que le ha dejado completamente perplejo.

"Uno que emigra a España para suplir esas carencias que tuvo en Cuba y no vivir de lo mismo... Vengo entrando al baño y mira lo que me encuentro: la pasta de dientes cortada por la mitad como si viviésemos 15 cubanos en esta casa", ha comentado el influencer.

"¿Alejandro? ¿Puedes venir un momento porfa?", ha manifestado el cubano llamando a su compañero de piso español para acto seguido decirle: "¿O sea yo vengo huyendo de Cuba y de mis carencias y tú me las alimentas? Tú que tienes que enseñarme a prosperar y vas y cortas la pasta de dientes por la mitad".

"Porque se había acabado. No había pasta y me iba rápido por la mañana y lo he cortado porque yo te lo he visto hacer a ti. Y si meto el cepillo por aquí funciona, ¡aquí tenemos para tres días por lo menos!", le ha contestado el compañero.

"Todavía no me lo puedo creer. Sin comentarios...", ha concluido el creador de contenido en tono divertido el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 30.000 reproducciones y los 1.200 me gustas.