Un economista argentino arroja luz a lo que está pasando con los precios en Zara Argentina 

El economista argentino Sergio Chouza, especialista en macroeconomía y finanzas, ha analizado en un vídeo de TikTok (@sergiochouza) todo lo que está pasando con Zara Argentina, que ha sido uno de los temas a hablar tras el vídeo de unas jóvenes españoles alucinando con los precios, como el del vestido por 140 euros (aproximadamente).

"En primer lugar, hay que dejar de lado a la industria textil local, que no tiene nada que ver porque todo lo que vende Zara Argentina es importado", ha expresado al principio del vídeo, que he alcanzado casi 100.000 visitas y 4.000 'me gusta' en poco más de 24 horas.

En cambio, para el usuario argentino el problema está en la comercialización. "Uno podría pensar que hay abuso por parte de Zara Argentina, algo que siempre puede haber, pero no te puede explicar la mayor parte del fenómeno, porque los mismos mecanismos de competencia terminarían eliminando ese efecto", ha expresado, colocando de ejemplo los aranceles y tarifas por las importaciones.

Sin embargo, lo ha comparado con Brasil, que tienen el mismo arancel que Argentina y, aun así, tienen los precios a la mitad que ellos, por lo que "eso tampoco juega el principal factor". Sobre los impuestos internos, Chouza lo afirma: "Tiene una estructura tributaria muy pesada, que las empresas comercializadoras siempre trasladan al consumidor final".

"El principal problema, sin lugar a dudas, es el hecho de tener una 'parida' entre el peso y el dólar, o el peso y el euro, que es absurda, nos dejan una Argentina absolutamente cara en dólares y un mundo muy barato", ha razonado. Es por ello que por el vídeo de las jóvenes españolas que alucinan con los precios ha rematado con que "nadie puede comprar Argentina porque está absolutamente cara en dólares".

Los comentarios se han multiplicado y son más de 500 respuestas, con afirmaciones de todo tipo, siguiendo el hilo del debate: "El sueldo mínimo en España es mucho mayor que el de Argentina".